أحمد بن ركاض: "الشارقة الدولي للكتاب" رسالة الإمارة إلى العالم

الشارقة 24 - محمود سليم:

أعلن سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، عن استضافة 1876 دار نشر في الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، مؤكداً أن التواجد العالمي في المعرض يُعد نقلة نوعية لنشر الثقافة والفكر العربي والإماراتي إلى العالم.

وأوضح العامري، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب هو رهان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحصاد سنوات من التميز الفكري.

وأشار إلى أن المعرض يقدم كل ما هو جديد من فكر وإبداع ثقافي وإنساني، بأكثر من 1.6 مليون عنوان، بينهم 80 ألف عنوان جديد، وأن المعرض ليس معرضاً للكتاب، وإنما معرضاً للتاريخ الإنساني، والحضارة الإنسانية ككل، وهو رسالة الشارقة إلى العالم، ورسالة الإمارات إلى الحضارات المختلفة بأن رهان الدولة على بناء الإنسان هو الرهان الرابح.

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن مشاركة اليابان كضيف شرف هذه الدولة، هو تبادل حضاري، وثقافي، وإنساني بين شعبين لهم علاقات تجارية، واقتصادية، وفكرية، للتوضيح من خلال هذا التلاقي الحضاري كيف أن اليابان خرجت من هزيمة الحرب، بالانتصار من خلال بناء الإنسان، واليوم هي تشارك بـ 15 دار نشر، و100 فعالية، و13 مثقفاً يابانياً للتعرف على الإمبراطورية اليابانية.