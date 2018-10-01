د. طارق بن خادم: كبار السن محور رئيسي في التنمية

الشارقة 24:

بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، أكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، حرص والتزام دائرة الموارد البشرية بمواصلة الجهود الدؤوبة في تقديم جميع السبل التنموية والرعائية، وأفضل الخدمات لكبار السن، تماشياً مع الخطط الوطنية للدولة وحكومة الشارقة.

وأوضح سعادته، أن ذلك يأتي من أجل تحقيق بيئة آمنة لهم عبر إنشاء المدن الصديقة والمراعية لكبار السن، والتي تتبناها توجهات حكومة الشارقة بقيادة فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حيث يوجه سموه دائماً إلى الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية الهامة وتعزيز مكانتهم بتأكيد قدراتهم وكفاءتهم وتفعيل مشاركتهم في جميع مجالات الحياة، مؤكداً تجلي هذا الحرص في قرار سموه بضم إمارة الشارقة إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، عبر تحقيق كافة المعايير الدولية، وتوحيد الجهود لكافة مؤسسات الإمارة من أجل تجسيد هذه الرؤية بتطبيق المبادرات والبرامج والأنشطة الداعم للبرنامج.

وثمن بن خادم جهود إمارة الشارقة في مواصلة توفير كافة الإمكانات والخدمات التي تكفل لكبار السن الحياة الكريمة التي يستحقونها، تقديراً لمكانتهم ودورهم في بناء الدولة، موضحاً أن محاور التنمية تتمركز حول تهيئة بيئة داعمة، وتوفير الرفاه لكافة الفئات العمرية.

وأكد سعي حكومة الشارقة الدائم في وضع التصورات المستقبلية والخطط طويلة المدى لكافة الخدمات المقدمة لمختلف الشرائح المجتمعية، وعلى رأسها شريحة كبار السن، من أجل استقراء القادم وتطوير الخدمات وفرص تلبية الاحتياجات المتوقعة، وطرح التصورات التي تعكس مستقبل خدمة كبار السن، واستنباط الحلول النوعية التي تضمن بيئة داعمة وإيجابية لهم.