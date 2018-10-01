صقر القاسمي: 15 مليون درهم لدعم الألعاب الجماعية بالمنطقة الوسطى

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

توجه الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمة سموه لدعم الألعاب الجماعية بالمنطقة الوسطى، ودعم سموه اللامحدود والاهتمام الكبير بالرياضة وأندية الإمارة الباسمة، وتسخير الإمكانيات وتوفير كل الخدمات والمتطلبات وتطوير وتحسين البنى التحتية، لينعكس على التطوير الكبير في مختلف الألعاب الرياضية منها الألعاب الجماعية، مما يحفز الأندية على بذل الجهود لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أعلى المستويات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي انعقد صباح الإثنين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، للإعلان عن تفاصيل دعم الألعاب الجماعية "كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد" بأندية المنطقة الوسطى "نادي الذيد الثقافي الرياضي، نادي مليحة الثقافي الرياضي، نادي البطائح الثقافي الرياضي، نادي المدام الثقافي الرياضي"، بعد اكتمال تكوين الفرق الرياضية لهذه الألعاب والأجهزة الفنية والإدارية والتعاقد مع المدربين لتنضم هذه الأندية إلى بقية أندية الإمارة الباسمة.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، توجه الشيخ صقر بالشكر للجنة والاتحادات التي تعاونت مع مجلس الشارقة الرياضي لدعم الرياضة في الإمارة الباسمة، مضيفاً أن مجلس الشارقة الرياضي يحرص على تهيئة الأجواء المناسبة والبيئة الرياضية الصحية لجميع أنديته، ومواكبة التطورات في مختلف المجالات الرياضية وفق استراتيجية ورؤية واضحة لصاحب السمو حاكم الشارقة، حيث يولي المجلس اهتمامه بملف الألعاب الجماعية وتوسيع قاعدة ممارسته مما يشكل إضافة حقيقية للتنافس بين أندية الإمارة الباسمة.

واختتم الشيخ صقر حديثه مؤكداً أنه تم تسجيل 462 لاعباً في هذه الألعاب الجماعية، في مختلف أندية المنطقة الوسطى للمراحل السنية، منهم 181 لاعباً في كرة السلة، و143 لاعباً في كرة الطائرة و138 لاعباً في كرة اليد.