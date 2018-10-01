عفاف المري: ملتقى كبار السن يعزز مكانة الشارقة كمدينة صديقة مراعية للسن

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكدت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن الملتقى الدولي السابع لـ "خدمات كبار السن"، الذي تنظمه الدائرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحمل شعاراً "الشارقة مدينة مراعية للسن"، جاء للوقوف على أبرز خدمات وبرامج المدن المراعية للسن، وعرض المعلومات والخبرات العالمية المتميزة ذات الصلة بكبار السن في مجال مختلف أنواع الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وسبل الاستفادة منها، إلى جانب مناقشة أفضل ممارسات المدن المراعية للسن، فضلاً عن مناقشته المؤشرات الإحصائية لقياس تحول إمارة الشارقة لمدينة مراعية للسن.

وأضافت المري لـ "الشارقة 24"، أن الدائرة تهدف لتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة التي تحقق آمال وتطلعات مختلف الفئات العمرية، ليس على مستوى مجتمع دولة الإمارات بل مختلف شعوب المنطقة، ولا سيما أن إمارة الشارقة تعد أحد المدن المراعية للسن والتي نالت الاعتماد منذ 2016، وهي المدينة العربية الوحيدة التي نالت هذا اللقب، مؤكدةً أن الملتقى يساهم بتعزيز مكانة الشارقة كمدينة صديقة مراعية للسن، مشيرةً إلى أن فكرة انضمام الشارقة لشبكة المدن المراعية للسن، جاءت من إحدى توصيات النسخ السابقة للملتقى الخاصة بخدمات كبار السن.

علماً أن ملتقى خدمات كبار السن تنظمه الدائرة بشكل سنوي بالتزامن مع اليوم العالمي للمسن الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، سعياً منها للاستفادة من كافة التجارب والمخرجات العلمية والتوصيات التي من شأنها أن تفتح آفاقاً رحبة من العطاء والعناية بكبير السن وتلبي كافة تطلعاته وفق رؤى المستدامة.