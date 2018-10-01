عيسى هلال رئيساً لمجلس أمناء "جائزة الشارقة للأسرة الرياضية"

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، قراراً بتعيين سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي رئيساً لمجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية.

ويشكل تعيين الحزامي إضافة جديدة للجائزة في دورتها الثانية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، بهدف تشجيع الأسر الإماراتية على الالتزام بالنشاط الرياضي والبدني ما ينعكس بشكل إيجابي على صحتهم الجسدية والذهنية وعلى نمط الحياة العامة.

ووجه سعادة عيسى هلال الحزامي الشكر إلى سموها على هذه الثقة الغالية آملاً أن تحقق الجائزة غايتها في جمع أكبر قدر من الأسر الإماراتية لتقدم خبراتها ومنجزاتها، بما يحفز جميع أبناء المجتمع الإماراتي على ممارسة الرياضة وتقديم مستويات تليق بالواقع الرياضي في الدولة.

وأكد أن الجائزة تترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعو إلى الاستثمار في صحة وسلامة الإنسان وتشجّع على الالتزام بأسلوب الحياة الصحية والرياضية لدى الأسر الإماراتية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائها الرياضيين، إلى جانب دورها في تعزيز الهوية الوطنية في نفوسهم وتحفيزهم على المشاركة في الأندية والمؤسسات الرياضية والمنتخبات الوطنية لتحقيق الإنجازات الرياضية محلياً وخارجياً.

وأوضح الحزامي أن الجائزة خضعت منذ انطلاق دورتها الثانية لمراحل مهمة تتمثل بالإعلان عن فئتين جديدتين هما فئة "بطل ذو إعاقة، بطلة ذات إعاقة" وفئة "المشاركة في مجال الأسرية الرياضة المجتمعية والصحية"، والتي ستضم عدداً كبيراً من المرشحين الإماراتيين أصحاب القصص الرياضية الملهمة حيث خصصت جوائز مالية قيمتها 600 ألف درهم، كما تم الإعلان عن الشعار الجديد وهو "أبطال خلف الأبطال" الذي يدعو الأسر إلى ترسيخ وتعزيز قيم التضامن والترابط الأسري لدى الناشئة والأجيال الجديدة، كما يؤكد الشعار على أن الأسرة تمثل حجر الزاوية في عملية التنمية المجتمعية.

وتضم عضوية مجلس أمناء الجائزة كل من سعادة ندى عسكر النقبي كأمين عام الجائزة، وخولة السركال رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، وحنان المحمود رئيس لجنة التسويق والفعاليات والدكتور صلاح طاهر رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة.