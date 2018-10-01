"كهرباء الشارقة" تطلق أسبوع خدمات المشتركين الأول

الشارقة 24:

أطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أسبوع خدمة المشتركين الأول، والذي يستمر خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري، ويتضمن مجموعة من الفعاليات وورش العمل، بمشاركة عدد من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، للتعرف على أفضل الممارسات في مجال خدمة المشتركين ورفع مستوى التنافسية في طرح الخدمات المتميزة، إضافةً إلى تحقيق رضا المشتركين وإسعادهم، وذلك تماشياً مع أسبوع خدمة المتعاملين الذي يحتفل به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر كل عام.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أسبوع خدمة المشتركين، الذي سيتم تنظيم فعالياته في أكثر من 15 مركزاً لخدمة واستقبال المشتركين، يتضمن مناقشة القضايا المختصة بجودة الخدمة، والتفاعل مع المشتركين في كافة إدارات الهيئة ومراكز الخدمة، والتعرف على اقتراحاتهم ومتطلباتهم، وتوزيع هدايا رمزية وتنظيم ورش عمل تفاعلية معهم.

ولفت الليم إلى أن إطلاق الدورة الأولى من "أسبوع خدمة المشتركين"، يأتي ضمن أهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز معايير خدمة المشتركين، وتحسين الخدمات التي تقدمها إدارات الهيئة المختلفة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المشاركين لطرح أفكار جديدة ومبتكرة، وبالتالي تعزيز الجودة والتنافسية في خدمة المشتركين وتبادل المعرفة وثقافة التميز في الأداء بين الموظفين ومختلف الجهات.

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص باستمرار على تحسين مراكز خدمة المشتركين في الشارقة، من خلال وضع استراتيجيات تركز على المشتركين وتلبية متطلباتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات، من خلال التعرف على مقترحاتهم ودراستها وتطويرها، وأن التميز في خدمة العملاء وفق أفضل الممارسات، هو ضمن أولويات هيئة كهرباء ومياه الشارقة، التي تحرص في خطتها الاستراتيجية على مواكبة التطورات التي يشهدها العالم اليوم للوصول إلى أرقى المستويات في مجال خدمة المشتركين، عبر استخدام أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة لتحقيق التطلعات وكسب ثقة المشتركين وفق رؤية استراتيجية واضحة.

وأشار الليم إلى أن التركيز الدائم على خدمة المشتركين يتوافق مع مبادئ الهيئة ورؤيتها التي تستمدها من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على متابعة الجهود في تطوير كافة أوجه الأداء، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق المستمر لمتابعة وتبادل المعلومات حول أفضل أساليب خدمة المشتركين، للوصول إلى أفضل السبل لتطويرها وتقديمها للجمهور.

وأعرب عن أمله بأن يحقق مؤتمر أسبوع خدمة المشتركين والفعاليات والورش المصاحبة له الأهداف التي أقيم من أجلها في تطوير خدمة العملاء التي تتطلع إليها الهيئة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث والجامعات، بما يسهم في تحفيز الجهود وحشد الطاقات لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.