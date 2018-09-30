مجلس ضاحية الخالدية يعزز تواصله مع الأهالي

الشارقة 24:

ضمن مبادرة "يلستنا"، نظم مجلس ضاحية الخالدية، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، لقاءً مع الأهالي، بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي والتواصل بين أهالي الضاحية.

وفي بداية اللقاء رحب سعادة خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية بالحضور، وأكد حرص المجلس على مواصلة دوره الاجتماعي في تنظيم اللقاءات بين الأهالي، بهدف تعزيز التواصل فيما بينهم، والتعرف على دور مجلس الضاحية، وأنشطته وفعالياته ومناقشة المقترحات، والآراء، والقضايا التي تخدم الأهالي والضاحية.

وتأتي مبادرة "يلستنا" في إطار أهداف دائرة شؤون الضواحي والقرى، الرامية لتعزيز الترابط الاجتماعي والتواصل بين الأهالي في الأحياء السكنية.

حضر اللقاء سعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية، ومحمد راشد بن جرش نائب رئيس المجلس، وعدد من أهالي الأحياء السكنية في ضاحية الخالدية.