مطار الشارقة يكرم الفائزين في برنامج "لأننا نهتم"

الشارقة 24:

كرمت هيئة مطار الشارقة الدولي، مؤخراً، الفائزين في برنامج "لأننا نهتم" لآراء المتعاملين، الذي حظي منذ إطلاقه في 2009 باهتمام كبير واستجابة لافتة من قبل المتعاملين والمسافرين، حيث يسمح لهم بالإدلاء بآرائهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة، وتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتجربتهم في المطار، وهو ما يأتي في إطار سعي المطار إلى تعزيز تجربة المتعاملين وضمان التميز في الخدمات.

جرى التكريم في مبنى إدارة المطار، حيث قامت علياء عبيد الشامسي مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين، بتوزيع الجوائز على الفائزين، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من شركة "العربية للطيران"، وتضمنت أسماء الفائزين كلاً من: ناصر الهاشمي من الإمارات، مجدي العجمي من مصر، عادل اشرات من الهند.

وأكدت علياء عبيد الشامسي نجاح مطار الشارقة الدولي من خلال برنامج "لأننا نهتم" في تطوير الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمتعاملين والمسافرين، من خلال الاقتراحات والآراء القيمة التي حصل عليها منهم على مدى السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن آراء المسافرين تعتبر أفضل وسيلة لتقييم الأداء وتعزيز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم في جميع أقسام المطار.

وأكدت الشامسي أن الهدف من البرنامج هو إشراك المسافرين والمتعاملين في تطوير مستوى الخدمات من خلال الاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، مضيفةً أن رضا المتعاملين دائماً على رأس أولويات هيئة مطار الشارقة.