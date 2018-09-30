أيمن الباروت يختتم مشاركته في أعمال "لجنة الطفولة العربية"

الشارقة 24:

اختتم أمين عام البرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت مشاركته في أعمال الدورة الـ 22 للجنة الطفولة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، والتي استضافتها المملكة المغربية خلال الفترة من الـ 26 وحتى ال 28 سبتمبر .

وشهدت استعراض ما يتعلق بالبند الثامن حول "البرلمان العربي للطفل" من حيث آلية العمل المشترك بين الأمانة الفنية للجنة الطفولة، وأمانة البرلمان العربي للطفل ومراحل الإجراءات التأسيسية للبرلمان لهذا البرلمان.

وقدم الباروت شرحاً عن النظام الأساسي لبرلمان الطفل العربي، وآليات التعاون مع مؤسسات الطفولة على مستوى الوطن العربي.

ودعا الباروت في أعمال الدورة إلى استثمار هذا المؤتمر لمصلحة الطفولة، والتصدي لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه طفولتنا العربية، من خلال كافة الجهات المعنية، وناشد كافة مراكز الدراسات والخطط والبرامج الخاصة بشؤون الطفولة بوضع استراتيجية عربية موحدة للتشاور والتحاور لوضع رؤية عربية متكاملة من أجل طفولة عربية آمنة، ومن أجل الوصول إلى كافة المشاكل التي تواجه الطفولة وإيجاد الحلول المثلى لها.

والتقى أيمن الباروت القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في المغرب بالإنابة سعيد مهير الكتبي، وأطلعه على كافة الخطوات التالية لاستكمال جوانب تأسيس البرلمان في إمارة الشارقة وأوجه مباشرة أعمال البرلمان، مقدراً جهود وزارة الخارجية الإماراتية وما تقدمه من دعم كبير لانجاح تأسيس البرلمان بدولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة الشارقة.