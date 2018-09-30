ملتقى الشارقة للبحث المسرحي يختتم فعاليات "كلباء للمسرحيات القصيرة"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

اختتمت إدارة المسرح بدائرة الثقافة، الأحد، فعاليات النسخة السابعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، والبرنامج الثقافي المصاحب له، والذي ضم العديد من الأنشطة والحوارات النقاشية.

وقد امتع المهرجان الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بـ 10 عروض مسرحية مميزة، اعتمدت على اقتباسات من المسرح العالمي، لعدد من أشهر المؤلفين من بينهم نصوص لوليام شكسبير وأرثر آداموف وغيرهم.

ويعد الملتقى بما يشهد من نقاشات موسعة من قبل نخبة من المسرحيين والمتخصصين، منصة عربية فريدة لعرض وإبراز أحدث الأبحاث المسرحية المنجزة في أكاديميات المسرح في الوطن العربي، كما يمثل فرصة للمشاركين من الباحثين الجدد لتقديم أنفسهم ورؤاهم.

واستضاف الملتقى في نسخته السادسة، عدداً من الباحثين ممن نالوا درجة الدكتوراه مؤخراً في اختصاصات المسرح، وتطرقت أبحاثهم إلى الكتابة الإبداعية، وجماليات المسرح البصرية والسمعية، فضلاً عن أسلوبية الإخراج.

أدار الجلسة الحوارية للملتقى الأستاذ الدكتور حسين علي هارف، فنان مسرحي عراقي له باع طويل في أطياف مسرحية عدة، وضمت الجلسة مناقشة ورقتي عمل لباحثين من مصر والجزائر.

جاءت الورقة الأولى عن بحث بعنوان "النص غير الحواري في المسرح التعبيري"، قدم خلالها الباحث المصري د. أحمد عبد المنعم، أطروحته التي ارتكزت حول عدة سبل للارتقاء بالمسرح التعبيري.

وسلط عبد المنعم الضوء في مداخلته على جدلية العلاقة بين النص والإخراج، لاسيما في حالات النصوص الكلاسيكية، والتي غالباً ما ينالها شيء من التحريف وربما التغيير الكامل الناتج تحكم إرادات عدة في النص غير إرادة المؤلف، مستعرضاً جملة من الأدوات والضوابط لتلك العلاقة، بما يكفل حرية الإبداع وحفظ الحقوق.

بدوره قدم الباحث الجزائري الدكتور سليم شنّة، ورقة عمل استفهامية بعنوان "كيف تأثرت حركة الإخراج المسرحي في الجزائر بثورة الاستقلال؟".

وتطرق الباحث في ورقته أبواب الذاكرة للتعريف بتاريخ نشأة المسارح في بلاده، ودور المسرح الجزائري، في مناهضة الاستعمار والتأكيد على ثوابت الهوية الوطنية، معتبراً إن المسرح والثورة يمثلان وجهان لعملة واحدة في كل الظروف وفي كافة الأزمنة.

وعلى مدار ساعتان، تنوعت مداخلات الحضور وتساؤلاتهم حول مضمون البحثين، فيما أجمعت الآراء على رصانة كل منهما، مشيدين بجهود القائمين على البحثين.

شارك في الجلسات الحوارية للملتقى نخبة من الممثلين والمؤلفين والمخرجين والنقاد من مختلف الدول العربية.