شرطة الشارقة تختتم دورة "إعداد الخطط الاستراتيجية"

الشارقة 24:

اختتم معهد التدريب بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤخراً البرامج التدريبية بتخريج دورتين تدريبيتين من دورة البرامج التشغيلية لمشروع الشارقة مدينة آمنة، ودورة إعداد الخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وذلك ضمن سلسلة برامجها التدريبية المتواصلة، والتي تهدف للارتقاء بالعمل الشرطي وتطوير الأداء، بما يحقق رؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع أهداف وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

حيث شهد العميد عبد الله بن نصار مدير إدارة معهد التدريب بشرطة الشارقة، بحضور المقدم فهد الحمودي وضباط المعهد، تخريج دورة البرامج التشغيلية لمشروع الشارقة مدينة آمنه والبالغ عدد منتسبيها "21" منتسباً من مختلف الإدارات، حاضر خلالها الرائد فيصل بن عامر المشاركين حول عدة محاور، هدفت إلى تحقيق الأمن والأمان على كافة طرق الإمارة من خلال أجهزة المراقبة الثابتة والمتحركة.

وجاءت الدورة الثانية تحت عنوان "إعداد الخطط الاستراتيجية ومؤشرات الأداء" الخاصة بفئة الضباط، وشارك فيها "41" ضابطاً، قدم برامجها للمشاركين الدكتور بيان هاني، وتناول من خلالها تعريف المشاركين بصياغة وتحديد الأهداف الاستراتيجية، والإلمام بالمفاهيم الأساسية لإدارة الاستراتيجية والخطط التشغيلية.

وفي ختام الدورتين كرم العميد بن نصار المحاضرين، وتوزيع الشهادات على المشاركين.