ثابت الطريفي: البلدية تُسخّر إمكانياتها لخدمة كبار السن

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح سعادة ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، التزام البلدية بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه كبار السن، وتقديم خدماتها بجودة عالية، حرصاً منها على دعم عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأوضح الطريفي، في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، بمناسبة اليوم العالمي للمسن، والذي حددته الأمم المتحدة في 1 أكتوبر من كل عام؛ أن البلدية ملتزمة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن تكون الإمارة مراعية للسن، والوجهة المثالية للعيش في مراحل العمر المتقدمة.

وأكد أن هناك استراتيجية عامة تحكم عمل الدوائر في الإمارة لتنفيذ رؤية حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن الإمارة التي تسير بخطى ثابتة لتنفيذ معايير ومتطلبات المدن المراعية للسن.