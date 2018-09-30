"التنمية الأسرية" بكلباء تحل بقافلتها في "الخدمات الاجتماعية"

الشارقة 24:

تابعت قافلة الاستشارات الأسرية، إحدى مبادرات مركز الإرشاد الأسري بمراكز التنمية الأسرية بكلباء، مسيرتها بدائرة الخدمات الاجتماعية بكلباء للتعريف بأهدافها وخدماتها وبرامجها المتنوعة التي تقدمها لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، والتي قامت به الأخصائية الاجتماعية رقية درويش وأمنة الزعابي، والأخصائية النفسية نوال الزعابي.

حيث يهدف القسمين قسم الاستشارات الأسرية وقسم الرعاية الاجتماعية العمل على تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، ونشر أهمية التآلف الأسري، والحد من حالات الطلاق لتجنب المشاكل الناجمة عن التفكك الأسري، تبصير الآباء والأمهات وتوجيههم إلى الحاجات الأساسية للأبناء بهدف إيجاد جو أسري يسوده الأمن والاطمئنان، تعزيز القيم الإيجابية والإسهام في توفير متطلبات الزواج الناجح، وتبصير الجمهور بأهمية أخذ الاستشارات من ذوي الاختصاص والخبرة استفاد من هذه القافلة 50 من النساء.