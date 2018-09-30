"أشغال الشارقة" تختتم أسبوعها المستدام

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة "أسبوع الاستدامة"، وتضمن عدداً من الفعاليات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الاستدامة كنمط حياة وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد.

وأكدت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي بالدائرة، أن أسبوع الاستدامة يأتي خلال عام زايد تأكيداً على دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة، ونحن نسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي تحرص على تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.

وتفصيلاً، أشارت أمل آل علي منسقة في قسم العلاقات العامة، إلى أن الفعاليات تضمنت ورشة توجيهية وعمليّة قدّمتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتمحورت حول ترشيد استهلاك الطاقة، وخلق طاقة مستدامة عبر عدة سلوكيات وممارسات تساهم في استغلال الطاقة بالصورة المثلى، كما تم تنظيم ورش بيئية تفاعلية لإبداعات التدوير، قدمتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، والتي ركزت على صنع الفراشات البلاستيكية من زجاجات المياه، واشتمل اليوم الثالث على محاضرة بعنوان "أهمية الزراعة"، واختتمت الفعاليات بورشة عن المباني الخضراء وأهميتها والممارسات التي تؤدي إلى كفاءة في استخدام الموارد من طاقة ومياه ومواد مما يقلل من التأثيرات الضارة على صحة الإنسان، من خلال الاختيار الصائب والصديق للبيئة للمواد.

كما رافق الأسبوع عدة مسابقات مختصة بالحفاظ على البيئة والتعريف بأفضل الممارسات، إلى جانب تعهد بتبني سلوكيات تقوم على إرشاد الطاقة، إلى جانب فعاليات أخرى مصاحبة من توزيعات تخص الحفاظ على البيئة للموظفين.