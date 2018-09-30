خالد بن فلاح: تكريم 94 موظفاً بقطاع خدمة المتعاملين في البلدية

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح خالد بن فلاح السويدي، مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع خدمة المتعاملين، أن البلدية كرمت 94 موظفاً متميزاً من لجنة استعدادات عيد الأضحى، وقطاع خدمة المتعاملين، خلال حفل نظمته بمبناها الرئيسي، الأحد.

وأشار السويدي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة يحرص على تكريم وتقدير المتميزين، لتحفيزهم على الاستمرار في عطائهم.

وتحرص بلدية مدينة الشارقة على الاحتفاء بموظفيها المتميزين، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريم المميزين في عملهم، لما يقومون به من جهد كبير لخدمة مؤسساتهم وخدمة الإمارة.