أم يوسف: شكراً لقيادتنا الرشيدة على دعمهم فئة كبار السن

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

تحدثت الوالدة فاطمة علي إبراهيم "أم يوسف"، خلال تصريح خاص بـ "الشارقة 24" عن دورها التطوعي التي تمارسه باعتبارها أكبر متطوعة مسنة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، قائلة: كيف لا أتطوع وأنا ابنة الإمارات، وواجبي تجاه وطني هو الذي يدفعني إلى ذلك، وسأقدم ما أستطيع ما دمت حية، وكيف لا أعمل وشيوخنا أمامنا يعملون.

وأضافت أم يوسف التي تجاوز عمرها الثمانين، أنها اختارت العمل التطوعي قبل 8 سنوات لتكرس له حياتها، باعتباره عملاً إنسانياً خيرياً حث عليه الدين الحنيف وقيم وعادات الشعب.

واختتمت أم يوسف حديثها موجهة الشكر لجميع المسؤولين، والقيادة الرشيدة في الدولة على دعمهم اللامحدود لفئة كبار السن.