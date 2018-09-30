أكبر مسنة متطوعة

أم يوسف: شكراً لقيادتنا الرشيدة على دعمهم فئة كبار السن

  • الأحد 30, سبتمبر 2018 في 3:37 م
توجهت فاطمة علي إبراهيم "أم يوسف" أكبر مسنة متطوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكر والتقدير، لأصحاب السمو حكام الإمارات والمسؤولين على دعمهم اللامحدود والكبير لفئة كبار السن.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر: 
 
تحدثت الوالدة فاطمة علي إبراهيم "أم يوسف"، خلال تصريح خاص بـ "الشارقة 24" عن دورها التطوعي التي تمارسه باعتبارها أكبر متطوعة مسنة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما خلال شهر رمضان المبارك، قائلة: كيف لا أتطوع وأنا ابنة الإمارات، وواجبي تجاه وطني هو الذي يدفعني إلى ذلك، وسأقدم ما أستطيع ما دمت حية، وكيف لا أعمل وشيوخنا أمامنا يعملون.
 
وأضافت أم يوسف التي تجاوز عمرها الثمانين، أنها اختارت العمل التطوعي قبل 8 سنوات لتكرس له حياتها، باعتباره عملاً إنسانياً خيرياً حث عليه الدين الحنيف وقيم وعادات الشعب.
 
واختتمت أم يوسف حديثها موجهة الشكر لجميع المسؤولين، والقيادة الرشيدة في الدولة على دعمهم اللامحدود لفئة كبار السن.