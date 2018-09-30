"التنمية الأسرية" بكلباء تنظم برنامج "جيران الطيبين"

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية فرع كلباء، برنامج "جيران الطيبين"، ضمن مبادرة جيران، في دائرة الخدمات الاجتماعية في كلباء، تضمن البرنامج العديد من الفعاليات منها ركن جيران الطيبين عند مدخل دائرة الخدمات، للتعريف بالمبادرة وأهدافها للموظفين والموظفات في الدائرة.

وقدمت الأستاذة أمل عيسى جلسة لمنتسبات نادي الأصالة بعنوان "حنين جيران"، تحدثت فيها عن الجار في الماضي، حيث كانت العلاقة بين الجيران متينة تعوض المرء عن علاقاته العائلية، وتطرقت إلى السبل التي يمكن من خلالها استعادة هذه القوة، وتطرقت خلال حديثها إلى الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، والمقولات الشعبية التي تتحدث عن الجيرة وحقها.

بعد ذلك قدمت عضوات جيران فقرة ترفيهية تحت عنوان "أنا وجاراتي"، وهي عبارة عن مسابقات تراثية ثقافية شارك فيها جميع الحضور، وتم توزيع هدايا متنوعة على الفائزات في مسابقة الأمثال الإماراتية.

وأكدت خديجة النقبي أخصائي برامج أسرة في مراكز التنمية الأسرية بكلباء والمسؤولة عن مبادرة جيران، بفرع كلباء، أن "جيران" هي مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز العلاقات الأسرية، وترابط وتزاور الجيران، كما تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار، واكتشاف المواهب، واستثمار الطاقات، وتنمية القدرات.