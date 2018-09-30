"وفر" تسدل الستار على فعاليات شهر سبتمبر

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج " وفر " لخصومات موظفي حكومة الشارقة؛ فعالياتها لشهر سبتمبر التي استهدفت 17 جهة حكومية بالشارقة.

تمثل الفعاليات بمعارض ترويجية تعرف موظفي الدوائر بالخصومات والجهات الجديدة المنضمة إلى البرنامج.

وقد أقيمت فعاليات شهر سبتمبر في مقار الجهات والدوائر المستهدفة، وهي هيئة الطرق والمواصلات ودائرة الإسكان والتنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومعهد الشارقة للتراث ودائرة الأشغال العامة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي ودائرة التسجيل العقاري وجامعة الشارقة ودائرة الحكومة الإلكترونية وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، ودائرة الثقافة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية والجامعة القاسمية وهيئة الشارقة للآثار ومطار الشارقة الدولي.

وشارك في معارض وفر الشركات المنضمة حديثاً للبرنامج، وهي مافن سبا، و فاين ليفينج للعقارات، والمتحدة للطباعة والنشر – توزيع، و شركة السيراميك العامة – الشارقة، ومفاتيح المخازن لإدارة المخازن، ومستشفى ميدكير، ومطعم و مقهى الفنر الإماراتي، ومطعم بيتزا أكسربريس، والكيدرا لخدمات هندسة التصميم الداخلي، ومؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال، مركز مولك للعلاج الطبيعي، وشركة رافد لحلول المركبات – اوتو اكسبرس، ومركز أوركيد الطبي، والمستشفى السعودي الألماني – الشارقة، و عيادة درة البحيرة لطب الأسنان، وشركة ليبرتي للسيارات (كاديلاك)، و حلول النظم الأمنية المتكاملة، وفندق كمبينسكي و ريزدنس نخلة جميرا، والقصور للاستشارات الهندسية، ومركز الدليل الطبي ، والجابر للنظارات، ومركز تيجان الطبي، وفندق جولدن توليب، وفندق ابروتال ماريمار شاطىء العقة، و الاتحاد للطيران، ومجموعة لوفتهانزا، وفندق جراند حياة أبوظبي و دبي، و مركز سني الطبي.