سالم القاسمي: الشارقة تواكب التوجه العالمي تجاه كبار السن

الشارقة 24 - محمود سليم:





صرح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، أن الإمارة وفرت العوامل الاجتماعية لتعزيز الفرص الصحية، والمشاركة الاجتماعية، والأمان لتعزيز جودة الحياة في مراحل العمر المتقدمة، بما يدعم استمرار النشاط لكبار السن، والعمل على رفاهيتهم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، بمناسبة اليوم العالمي للمسن، والذي حددته الأمم المتحدة في 1 أكتوبر من كل عام؛ إلى أن الخطة الاستراتيجية لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن 2017 - 2020، تسير بخطى ثابتة بمعدل إنجاز بلغ 82.8% عام 2017، وفي النصف الأول من 2018 وصل إلى 60.3%.

وأكد أن هذا بفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقديمه سبل الدعم والرعاية وتوفير البيئة المثالية لمواطني الإمارة من كبار السن، وجعل الإنسان هو الاستثمار المستدام والحقيقي.

وأوضح أن الشارقة ترد الجميل لأبنائها من كبار السن، وتُقدر ما قدموه لها، مشيراً إلى أنه من المهم خلق التواصل بين الجيل الجديد والمسنين، وترسيخ وتعزيز القواعد والقيم الأخلاقية لرعايتهم.

وتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا والمكتب التنفيذي وجميع الجهات والمؤسسات الحكومية على التعاون والاجتهاد لدعم عضوية الشارقة في فترة القصيرة.