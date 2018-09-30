عائشة الكعبي تثمن جهود كبار السن في رفعة شأن هذا الوطن

الشارقة 24:

أكدت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للمسن، والذي حددته الأمم المتحدة يوم 1 أكتوبر من كل عام، فرصة للوقوف على إنجازاتهم، وتضحياتهم ومآثرهم الجليلة والاعتزاز بهم.

وثمنت الكعبي الجهود التي قدمها كبار السن في سبيل رفعة شأن هذا الوطن، وتنشئة أجيال قادرة على مواصلة مسيرة ازدهار الدولة.

وأشادت بحرص القيادة الرشيدة على أن يحظى كبار السن بالرعاية والاهتمام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير العيش الكريم والحياة الآمنة لهم، وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات الاجتماعية والصحية ذات جودة عالية، إلى جانب المراكز المتخصصة، والتسهيلات اللازمة لرعايتهم.

وتوجهت مدير أطفال الشارقة بالوكالة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاهتمام الكبير الذي يوليه لتقديم الدعم لكبار السن، وتوجيهاته التي أهلت إمارة الشارقة حصول لقب مدينة مراعية للسن.

وأوضحت عائشة الكعبي، أن أطفال الشارقة تحرص على إقامة الفعاليات التوعوية التي تغرس قيمة احترام وتقدير كبار السن في نفوس الأطفال، وتزرع الفرح والابتسامة على وجوه كبار السن، وإتاحة الفرصة للأطفال في مد جسور التواصل مع المسنين للاستفادة من خبراتهم حول العادات والتقاليد والتراث.