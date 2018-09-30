"بلدية الشارقة" تكرّم لجنة الاستعداد لعيد الأضحى

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي بمنطقة المصلى، الأحد، حفلاً لتكريم لجنة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، والذي قامت خلاله اللجنة بالاطلاع على كل التجهيزات اللازمة لاستقبال العيد وتسهيل حركة دخول وخروج السكان إلى سوق المواشي، وبذل الجهود اللازمة لتذليل جميع العقبات، كما تم تكريم الموظفين المتميزين في قطاع خدمة المتعاملين بمختلف إداراته وأقسامه، بحضور سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والموظفين والمكرّمين، تقديراً لجهودهم المتميزة في العمل وخدمة الإمارة الباسمة.

وأكد الطريفي أن هذا التكريم جاء تقديراً للجهود التي بذلها فريق عمل الاستعداد لعيد الأضحى وموظفي قطاع خدمة المتعاملين وساهمت في إنجاح العمل، حيث تحرص البلدية بشكل دائم على تكريم المتميزين، لتحفيزهم على الاستمرار في البذل والعطاء، وتعزيز انتمائهم للعمل، وهو نهج تسير عليه البلدية انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكريم المميزين في عملهم، لما يقومون به من جهد كبير لخدمة مؤسساتهم وخدمة الإمارة.

وأشار إلى الإخلاص والتفاني في العملِ منهجاً واضحاً تسير عليه بلديةُ مدينة الشارقة وجميع المنتسبينَ إليها من قيادة عليا ومسؤولينَ وإداريينَ وفنيين ومفتشين وعمال، وأصبحَ التحفيزُ عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق التميز ومواصلة الريادة للبلدية، فكانت الإنجازات المتتالية نتيجةً طبيعيةً لهذا المنهج.

من جانبه أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لخدمة المتعاملين، أن هذا التكريم يعتبر حافزاً لموظفين اجتهدوا وأبدعوا في العمل وحرصوا على تأديته بأكمل وجه، بالتالي تعمل بلدية مدينة الشارقة على مكافأة المتميزين وهو نهج راسخ لديها من أجل التحفيز على العطاء والعمل بجهد أكبر، مشيراً إلى أن ضرورة المتابعة والسير بذات النهج، كما دعا جميع المكرمين إلى بذل المزيد والتفاني في جميع المهام الموكلة إليهم.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين أن بلدية مدينة الشارقة لا تألو جهداً في التحفيز على البذل والعطاء لتحقيق مصلحة العمل، فهذا التكريم يولد دافعاً كبيراً لديهم لبذل مزيداً من الجهود والتميز، ويفسح لهم الطريق نحو الإبداع، لأنه يشعرهم بأهمية الجهود التي يقدمونها.