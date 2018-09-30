"كهرباء الشارقة" تنظم يوم نظم المعلومات الجغرافية

الشارقة 24:

نظمت إدارة تقنية المعلومات والاتصال بهيئة كهرباء ومياه الشارقة فعاليات يوم نظم المعلومات الجغرافية 2018، للعام الثاني على التوالي، وذلك بمشاركة 12 جهة حكومية و3 جامعات وشركات محلية وعالمية، وذلك في مقر الهيئة الرئيسي في مدينة الشارقة، ويهدف الملتقى إلى الاستفادة من إمكانيات النظم الجغرافية والمعلومات المكانية لدعم التحول الرقمي.

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ضمن فعاليات الملتقى عن إطلاق مركز الهيئة للتميز في نظم المعلومات الجغرافية للخدمات، الذي سيدعم الاستفادة من هذه النظم لرفع مستوى خدمات وأداء الهيئة، كما سيكون أحد مسرعات التحول الرقمي في الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وكشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ضمن فعاليات الملتقى، عن أسماء الفائزين بجوائز أفضل المشروعات البحثية الجامعية في مجال نظم المعلومات الجغرافية التي نظمتها الهيئة، وشاركت فيها المشروعات مقدمة من طلاب وطالبات 3 جامعات، وفاز مشروع جامعة الشارقة بالمركز الأول وفازت الجامعة الأميركية في الشارقة بالمركز الثاني، ومشروع طلاب جامعة الإمارات بالمركز الثالث، حيث قامت الهيئة بتكريم الفائزين وتحفيز الجميع للاستمرار بالعطاء والإبداع.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنظم المعلومات الجغرافية، وتعتمد عليها لتحسين جودة وكفاءة خدماتها، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى هو الاستفادة من خبرات ومعلومات الجهات المشاركة، وتبادل الخبرات واستعراض تجارب الهيئة في هذا المجال.

كما رحب بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بشكل خاص، وكذلك الجهات الحكومية على مستوى دولة الإمارات بشكلٍ عام لتطوير مجالات العمل في نظم المعلومات الجغرافية.

وخلال الكلمة الافتتاحية للملتقى تناولت المهندسة إيمان الخيال مديرة تقنية المعلومات والاتصالات، محاور استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية ورؤيتها الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية، التي تعتبر من أهم مقومات التحول الرقمي على مستوى الهيئة، وكذلك أحد دعائم مساهمتها في التحول الرقمي على مستوى إمارة الشارقة.