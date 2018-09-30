العميد الشريف يكرم 126 موظفاً بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

استناداً إلى منهجية التحفيز ومكافأة الموظفين التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل بضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية وتعزيز الرضا الوظيفي، كرم العميد عارف محمد الشريف المدير العام للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، 126 من ضباط وصف ضباط وأفراد ومستخدمين من الموظفين المتميزين من مختلف الإدارات، والتي تضمنت إدارة مكتب المدير العام، والموارد والخدمات المساندة، وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة معهد التدريب، إدارة الخدمات الإلكترونية، وإدارة الخدمات المساندة، وذلك لتفانيهم وإخلاصهم في العمل.

وأكد العميد الشريف، أن تكريم الموظفين المتميزين هو منهج ثابت في وزارة الداخلية، إيماناً منها بأهمية التكريم ودوره الفاعل في رفع المعنويات وتحفيز القدرات ونشر روح التنافس وغرس روح المبادرات الفاعلة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي وتطويره والوصول به إلى أعلى معايير الجودة والتميـز.

وأعرب المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعكس تقدير المؤسسة وحرصها على مكافأة المتميزين، مؤكدين عزمهم على مواصلة الجهود للمحافظة على الموقع المتميز والريادي لشرطة الشارقة.