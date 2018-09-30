انطلاق فعاليات الحملة الترويجية لشورى شباب الشارقة

الشارقة 24:

في إطار الإعداد لانعقاد الدورة السابعة لــ "شورى شباب الشارقة"، أطلقت "ناشئة الشارقة" و"سجايا فتيات الشارقة" التابعتان لــ "مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، فعاليات الحملة الترويجية لــشورى شباب الشارقة، التي تستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري 2018، للإعلان عن تفاصيل الدورة السابعة لبرنامج الشورى، الذي يهدف إلى تدريب الشباب والفتيات في المرحلة العمرية من 13 إلى 16 عاماً، على أبجديات العمل البرلماني وفق أصول ومبادئ الشورى، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة التي تتواكب مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

ويُعد شورى شباب الشارقة، الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2005، بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة حثيثة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، من أهم التجارب البرلمانية الشبابية، التي تستكمل مسيرة مجلس شورى أطفال الشارقة الذي تأسس في عام 1997م، انطلاقاً من حرص سموهما على تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم تجاه خدمة الوطن وتقدمه، وتمكينهم من قيادة المستقبل.

وأفادت فاطمة محمد مشربك رئيس اللجنة العليا لشورى شباب الشارقة، بأن هذه الحملة الترويجية تأتي في إطار التحضيرات لانتخابات الدورة السابعة للبرنامج، والمقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل، تحت شعار "خدمة المجتمع قيادة"، حيث يجسد الشعار دور القيادات الشابة في خدمة مجتمعهم والتفاعل مع قضايا وطنهم، كونهم قادة الغد وأمل المستقبل، ووجوب الاعتناء بهم وإشراكهم في العمل التنموي، وتأهيلهم لتقلد المناصب القيادية في المستقبل.

ومن جانبها أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي نائب رئيس اللجنة العليا لشورى شباب الشارقة، أن شورى شباب الشارقة قد انطلق قبل أكثر من 10 أعوام منبثقاً من فكر صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، في تبنّي رؤى الشباب وتمكينهم وإعدادهم لقيادة دفّة التأثير في المجتمع، والتي آتت ثمارها في الدورات السابقة حتى صارت مَدْعاةً للفخر والاعتزاز.

وأشادت بأفكار الشباب وطاقاتهم وتطلّعاتهم، وأكدت أهمية تأهيلَهم من خلال هذا البرنامج مستقبلاً للمجلس الوطنيّ الاتحاديّ والمجلس الاستشاريّ لإمارة الشارقة.

وتهدف الحملة الترويجية إلى تعريف الفئة المستهدفة من الشباب والفتيات، بأهداف شورى شباب الشارقة، والمبادئ التي يقوم عليها، والتعريف بشروط وآلية الترشّح والانتخاب، من خلال النظام الإلكتروني عبر الرابط www.alshoorasharjah.ae

كما تهدف الحملة إلى التعريف بحقوق وواجبات الأعضاء المنتخبين، وتسليط الضوء على مسيرة المجلس منذ انطلاقته الأولى في عام 2005 وحتى دورته الحالية، كأفضل تجربة برلمانية على مستوى العالم العربي.

وشُكلت عدة لجان من موظفي ناشئة الشارقة، وموظفات سجايا فتيات الشارقة، لتنفيذ خطة الزيارات الميدانية، إلى مدارس الفئة المستهدفة من الطلبة، وبعض مؤسسات إمارة الشارقة للترويج عن الشورى.

وتضمنت الحملة زيارة مدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية والتعليم الثانوي للبنين والبنات، بفئتيها الحكومية والخاصة، إضافة إلى مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، لطرح فكرة برنامج الشورى، وما يهدف إليه، وتوضيح آليات وشروط الترشح والانتخاب، وتوزيع المطبوعات والنشرات التعريفية، إضافة إلى الرد على جميع استفسارات الطلبة.

كما اشتملت الحملة الترويجية على تثبيت اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية لإمارة الشارقة، لتحفيز الشباب والفتيات على المشاركة في هذه التجربة الديمقراطية، التي تتيح لهم فرصة التعبير عن آرائهم ومناقشة قضايا مجتمعهم مع كبار المسؤولين على بساط الحرية والديمقراطية.