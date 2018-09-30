مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يقر برنامج فعالياته المقبلة

الشارقة 24:

أكد مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، أن محور عمله ينطلق من الاهتمام الذي توليه إمارة الشارقة بالأسرة والرعاية الكبيرة التي تتلقاها من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتبار أن بناء الإنسان لا يقوم إلا بالكيان الأسري والترابط المجتمعي المتماسك.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عقده بمقره الجديد في مدينة خورفكان، برئاسة محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة، وحضر الاجتماع خلفان صالح النقبي نائب رئيس المجلس والعضو خلفان مخلوف، والعضو عدنان الحوسني، والعضو خالد موسى البلوشي، والعضو راشد سالم النقبي، والعضو عبد العزيز الكسار الحمادي، ومن كوادر المجلس حضر عبد العزيز سالم النقبي، وإبراهيم الحمادي.

وبحث رئيس المجلس والأعضاء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وناقش المجلس أعمال اللجان وأقر برنامج الفعاليات خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الترابط بين الأهالي والأسر ودعم كافة الجهود المجتمعية، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز توجهات إمارة الشارقة.