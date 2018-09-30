شمسة النقبي: فوزي في "تحدي القراءة" إهداء لحاكم الشارقة

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أهدت الطالبة شمسة جاسم النقبي، فوزها بالمركز الأول على مستوى دولة الإمارات في الدورة الثالثة من "تحدي القراءة العربي"، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

وحصدت النقبي، من الصف الحادي عشر في مدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي بمدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، المركز الأول في تحدي القراءة العربي، متقدمة على أكثر من 351 ألف طالب وطالبة خاضوا التحدي في مدارس الدولة، وذلك لقدراتها المتميزة التي أبدتها في اختيارها لموضوعات الكتب وتحليلها لها وتلخيصها لأهم النقاط والقيم العلمية والإنسانية التي تركز عليها، فضلاً عن مهاراتها في تقديم المحتوى المفيد للكتب التي قرأتها ومناقشته مع زميلاتها وأقرانها ومعلماتها والمشرفات طوال مدة التحدي.

وخلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، تمنت النقبي التوفيق لجميع المشاركين، مؤكدة على استمرارها في تحقيق المزيد من النجاحات.