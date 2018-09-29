ثابت الطريفي: "قاعة إفريقيا" تطلق أشعة التنوير مجدداً من الشارقة

الشارقة 24:

أعرب سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عن بالغ سعادته واعتزازه بافتتاح قاعة إفريقيا في حلتها الجديدة، لتمارس أنشطتها الثقافية والتنويرية التي بدأتها في عام 1976، وتستكمل دورها الحيوي في رفد مشروع الشارقة الثقافي، ولتنطلق منها مجدداً أشعة التنوير من إمارة الشارقة حاضنة الثقافة العربية والإسلامية إلى المنطقة بأكملها بقيادة راعي الثقافة الأول وحامل شعلة التنوير صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد الطريفي، أن قاعة أفريقيا في حلتها الجديدة ستمثل إضافة قوية للصروح الثقافية العديدة التي تزخر بها إمارة الشارقة كقصر الثقافة والمراكز الثقافية التي تحتضن الكثير من العروض المسرحية والملتقيات والندوات والأمسيات الشعرية، وتجذب إليها رموز الثقافة والأدب من شعراء ومفكرين ومثقفين من مختلف أرجاء الوطن العربي.