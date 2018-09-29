شرطة الشارقة تعقد ورشة تدريبية للطيارين من منتسبيها

الشارقة 24:

في إطار التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وإدارة جناح الجو بالشارقة، نظم مركز الصجعة الشامل ورشة تدريبية خاصة للطيارين، تماشياً للتوجه الاستراتيجي بوزارة الداخلية، الذي يرمي إلى تعزيز الأمن والأمان، والتي جاءت ضمن أهداف مبادرات الدرع الأمني التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للعمليات الشرطية.

وقام الرائد عبد الرحمن خلفان الخيال مدير فرع الخدمات المساندة بمركز شرطة الصجعة الشامل، بتقديم الورشة التدريبية في إدارة جناح الجو بالشارقة والتي استهدفت الطيارين باعتبار أن إدارة جناح الجو بالشارقة أحد الشركاء الخارجيين والرئيسيين لمبادرة الدرع الأمني.

حضر الورشة سعادة العقيد مدرب طيار سيف الزعابي رئيس قسم العمليات بإدارة جناح الجو بالشارقة، والعقيد مدرب طيار جمال عيسى المطروشي رئيس قسم التدريب وعدد من الطيارين، وخلال الورشة تناول الرائد الخيال محاور رئيسية تضمنتها التعريف بمبادرة الدرع الأمني والخطة التشغيلية للمبادرة كما تم الوقوف على الوضع الأمني الحالي في منطقة الصجعة الصناعية، وتم خلال الورشة مناقشة الجانب الاستراتيجي لدور إدارة جناح الجو، ومؤشرات القياس الخاصة بنجاح المبادرة.