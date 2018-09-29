اللواء الشامسي يكرم ضابط لحصوله على شهادة الدكتوراه

الشارقة 24:

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بمكتبه، النقيب عبد الله عوض عبد الله، لحصوله على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة العلوم والإدارة بجمهورية ماليزيا، بعنوان "تأثير التدريب وإدارة الاستراتيجية ونظم المعلومات الإدارية في التنظيم المؤسسي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة"، تقديراً لجهوده في مسيرته العلمية والعملية، مؤكداً حرص القيادة على تشجيع عناصر الشرطة ودعمهم بمقوّمات تمكّنهم من الاستمرار في التميّز وتقديم أفضل خدماتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على مساهماته الإيجابية التي تخدم العمل الشرطي والأمني، مؤكداً على اهتمام القيادة العامة لشرطة الشارقة بتشجيع كافة منتسبيها للوصول إلى أعلى المستويات، والارتقاء بمستوى الكفاءات، وإستغلال الموارد البشرية المتاحة لمواصلة مسيرة التطور المستمر لشرطة الشارقة، والسعي المستمر لتحقيق أعلى معايير التميز في كافة مجالات العمل الشرطي، وتحفيزاً للأفراد الذين يساهمون في دعم وإنجاح مختلف المهام الأمنية، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه عبر النقيب عبد الله عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي اعتبره دافعاً كبيراً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.