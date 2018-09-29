بلدية الشارقة تحتفل بيوم الزراعة العربي

الشارقة 24:

احتفلت بلدية مدينة الشارقة، بيوم الزراعة العربي، وتضمنت الفعاليات معارض وندوات تثقيفية وورش تعليمية ومسابقة ترفيهية وتوزيع شتلات زراعية ومنشورات توعوية وغيرها.

وأكد سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن اختيار شعار "الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية" للاحتفال بيوم الزراعة العربي هذا العام، يأتي متماشياً مع استراتيجية البلدية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، واستخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية، بما ينسجم مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمامه المتزايد بالزراعة والتخضير.

وأضاف الطريفي، أن البلدية كانت سباقة في اعتماد وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التخضير والتشجير بالمدينة، حيث قام قطاع الزراعة والبيئة في بلدية مدينة الشارقة بإطلاق أول مشروع ري ذكي حكومي، كمرحلة أولى، في مايو الماضي، بهدف مواكبة التوجهات العالمية نحو الاعتماد على الزراعة الذكية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، وخفض النفقات، وخلق مستقبل أفضل للزراعات التجميلية والزراعة المثمرة في منطقتنا العربية، وتوفير بيئة أمنة صحيًا وخالية من التلوث.

من جانبه أوضح علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي، أن قسم الفعاليات والمعارض بالبلدية نظم عدة مبادرات وأنشطة توعوية احتفالاً بيوم الزراعة العربي في مبنى البلدية الرئيسي وحديقة الرمثاء، شملت تقديم ندوة حول الزراعة الذكية وأهميتها، وإقامة معرض توعوي عن التربة الزراعية، وورش لتعليم الأطفال مهارات تزيين القبعات بالفواكه، إضافة إلى تنظيم مسابقات ترفيهية وتوزيع هدايا وشتلات زراعية على عمال الزراعة ومرتادي حديقة الرمثاء.