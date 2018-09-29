نهيان بن مبارك يحضر أفراح بوخاطر والعويس بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه صلاح عبد الرحمن بوخاطر، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبد الله بن رحمة العويس في نادي الشارقة للرماية والغولف.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.