شرطة الشارقة تستعرض "الأرشفة الإلكترونية" مع وفد "التنمية الاقتصادية"

الشارقة 24:

في إطار تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات العامة بالإمارة، استقبل العقيد ناصر بن عفصان، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة الشارقة، بمقر الإدارة، وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية، برئاسة مي راشد العمران، مدير مكتب الأرشيف المركزي، ومهرة سيف العلي، ونبيل محمود صادق، من "تنسق الأرشيف المركزي"، للاطلاع على نظام الأرشفة الإلكترونية ونظام المراسلات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

حضر اللقاء المقدم عمار الهنداسي، نائب مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والملازم مها السويدي مدير فرع الاستراتيجية والتطوير.

ورحب العقيد بن عفصان بوفد الدائرة، مؤكداً حرص القيادة على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الجهات المدنية، من أجل الدفع بعجلة التطور والريادة دوماً للأمام.

وتضمنت الزيارة عرضاً توضيحياً للوفد، قدمته المساعد أول مريم آل علي، للوقوف على أهم الخدمات الإلكترونية لشرطة الشارقة.