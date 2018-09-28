فيصل البصري: ملتقى قادة الإعلام يبحث "تحديات عالمنا العربي"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد فيصل البصري، ناشط كويتي في مواقع التواصل الاجتماعي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، سعادته الكبيرة بالمشاركة في ملتقى قادة الإعلام العربي بالشارقة، والذي يضم مجموعة كبيرة من القيادات الإعلامية العربية، ويبحث أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا العربي.

وأضاف البصري، أن الملتقى ناقش دور الإعلام الجديد في خلق علاقة مع الإعلام التقليدي، متمنياً الخروج بتوصيات وأفكار تخدم الإعلام الوطني.

وفي ختام حديثه، توجه بالشكر للقائمين على تنظيم الملتقى، متمنياً لهم المزيد من التوفيق، ومعبراً عن سعادته بتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.