ثمن إيجابية النقاشات

فيصل البصري: ملتقى قادة الإعلام يبحث "تحديات عالمنا العربي"

  • الجمعة 28, سبتمبر 2018 في 2:58 م
اعتبر فيصل البصري، ناشط كويتي في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مشاركته بملتقى قادة الإعلام العربي، أن الملتقى، يناقش أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا العربي، مؤكداً إيجابية المناقشات المطروحة.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:
 
 أكد فيصل البصري، ناشط كويتي في مواقع التواصل الاجتماعي، في تصريح لـ "الشارقة 24"، سعادته الكبيرة بالمشاركة في ملتقى قادة الإعلام العربي بالشارقة، والذي يضم مجموعة كبيرة من القيادات الإعلامية العربية، ويبحث أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا العربي. 
 
وأضاف البصري، أن الملتقى ناقش دور الإعلام الجديد في خلق علاقة مع الإعلام التقليدي، متمنياً الخروج بتوصيات وأفكار تخدم الإعلام الوطني.
 
وفي ختام حديثه، توجه بالشكر للقائمين على تنظيم الملتقى، متمنياً لهم المزيد من التوفيق، ومعبراً عن سعادته بتواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة.