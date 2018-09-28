العميد بيات يتفقد المراكز الشرطية بالمنطقة الشرقية

الشارقة 24:

تفقد العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الخميس، يرافقه عدداً من ضباط الإدارة العامة، مركز وادي الحلو ومنفذ خطم الملاحة الحدودي وإدارة شرطة المنطقة الشرقية ومركز شرطة كلباء الشامل، للإطلاع على سير العمل والمؤشرات الاستراتيجية والمبادرات.

تأتي الزيارة ضمن سلسلة برنامج الزيارات الميدانية التي يقوم بها مدير عام العمليات الشرطية لمختلف الإدارات والمراكز بالإدارة للوقوف على سير العمل بهدف توجيه سير الأداء بما يحقق أهداف استراتيجية وزارة الداخلية.

بدأ مدير عام العمليات الشرطية زيارته لمنفذ خطم الملاحة الحدودي، حيث بحث مع المسؤولين طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور والنظم المتبعة في تسهيل حركة المسافرين براً وسبل تطويرها، مؤكداً على أهمية تقديم الخدمات الأمنية بصفة نوعية وذات أداء مميز للمتعاملين.

وخلال جولته لمركز شرطة كلباء الشامل، افتتح مختبر الابتكار لتشجيع الموظفين على جمع الافكار واستخدام أدوات الابتكار بالشكل الأمثل ضمن بيئة محفزة تزرع الرغبة في نفوس الموظفين للبذل والعطاء والإنتاجية.

كما شملت جولة العميد بيات، زيارته لإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وكان في استقباله العميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، التقى بها مع ضباط الإدارة واستمع إلى مقترحاتهم التطويرية، إلى جانب استعراض الحالة الأمنية للمنطقة، بالإضافة إلى عرض المؤشرات الاستراتيجية، وأهم المبادرات والحملات الأمنية التي قامت بها الإدارة خلال هذا العام.

وفي ختام الزيارة أكد العميد بيات، أهمية العمل على الارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة لكل فئات المجتمع بمختلف شرائحه والسعي الجاد للوصول إلى الأهداف المرجوة لتعزيز الأمن والأمان بالمجتمع .