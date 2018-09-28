اللواء الشامسي يترأس اجتماع عرض الخطة التطويرية لقسم التفتيش الأمني

الشارقة 24:

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، اجتماع عرض الخطة التطويرية لقسم التفتيش الأمني، وذلك بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد يونس الهاجري نائب مدير إدارة المنافذ والمطارات، والمقدم أحمد المري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والنقيب حميد الكندي من مكتب القائد، والخبير عبد السلام الطريفي، وعدد من الضباط.

وأكد اللواء الشامسي، على الدور الفعال للخبير عبد السلام الطريفي واهتمامه بالجانب الأمني بما يحقق مصالح الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية وتقديمه الخطط التطويرية لقسم التفتيش الأمني "k9" بشرطة الشارقة.

وخلال الاجتماع استعرضت الخطة التطويرية للقسم من قبل الدكتور أحمد عادل المعمري، ومحاور التطوير على كافة الوحدات التنظيمية المرتبطة وفق أفضل المواصفات المعايير الدولية.

وفي نهاية الاجتماع كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الخبير عبد السلام الطريفي، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة وتعاونه المثمر والبنّاء مع القيادة العام لشرطة الشارقة، وتحليه بالمسؤولية وواجبه الوطني تجاه المجتمع، ودوره الإيجابي والفاعل بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمجتمع الإمارات.

وأكد قائد عام شرطة الشارقة، أن التكريم يعبر عن مدى اهتمام القيادة بالاستفادة من الخبرات التخصيصية في كافة المجالات بما يخدم منظومة العمل الأمني ويحقق رؤى التوجهات الحكومية للدولة.

وأعرب الخبير عن بالغ سعادته مشاركة القيادة في عملية تطوير الجانب الأمني، وأكد استعداده التام للتعاون مع القيادة في كافة المجالات المرتبطة بتخصصه.