لورا سليمان: قادة الإعلام العربي ناقشوا تحديات العمل الصحفي

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكدت لورا سليمان مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن تجمع قادة الإعلام العربي في ملتقاهم بدورته الخامسة الذي عقد بالشارقة، سعى لبحث سبل تطوير وتنظيم العمل الإعلامي الجديد والتقليدي.

وأشارت سليمان في تصريحات لـ "الشارقة 24: إلى أن ملتقى قادة الإعلام العربي ناقش على مدى يومين، عدداً من القضايا والتحديات التي يواجهها هذا قطاع الصحافة والإعلام، منها الحرية الإعلامية، والمسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام وللإعلاميين.

وأضافت أن الجلسات ركزت على دور الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، في بث الأخبار والمسؤولية الاجتماعية، داعية العاملين في الحقل الإعلامي إلى الالتزام بالموضوعية والدقة في نقل ونشر الأخبار التزاماً بقيمة المسؤولية الاجتماعية.