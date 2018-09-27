التنمية الأسرية بـ "الوسطى" تنظم ثلاثة برامج مهارية لمنتسبيها

الشارقة 24:

نظمت إدارة مراكز التنمية الأسرية بالمنطقة الوسطى في الشارقة، ورشاً تدريبية لمنتسبيها، تناولت ثلاثة برامج مهارية، في الإسعافات والحياة الإيجابية، والحوار والإقناع.

وتضمن برنامج الإسعافات الأولية الذي قدمه المدرب محمد راشد البلوشي، العديد من المحاور التي تناولت أهداف الإسعافات الأولية ولوازمها، وكيفية قيام المسعف بعمله، ومواصفات رجل الإسعاف.

وأوضح البلوشي، أن البرنامج يهدف للتعريف بأهمية الإسعافات الأولية، والتعرف على مبادئ الإسعافات، والمسعف ومسؤولياته وخطوات عمله، إضافة إلى محتويات صندوق الإسعافات الأولية، وكيفية التصرف في كافة أنواع الإصابات والحوادث المختلفة.

وتخلل البرنامج العديد من التدريبات العملية لطريقة الإنعاش القلبي والتنفس الصناعي، وحالات الاختناق والصدمة، وإصابات النزيف بأنواعه المختلفة، بالإضافة إلى تدريب عملي تفاعل معه الحاضرون شرح على أرض الواقع كيفية التصرف في حالات إسعاف إصابات العمود الفقري والكسور.

وتناول البرنامج الثاني، بعنوان "نحو حياة إيجابية"، العديد من المحاور التي تناولت مفهوم السعادة والإيجابية. قدّمه عبد الله لشكري.

وتحدث عبد الله لشكري مقدم البرنامج عن أهمية وتنوع مصادر الطاقة الإيجابية، مؤكداً على ضرورة تجنب الإيحاءات السلبية.

فيما جاء البرنامج الثالث بعنوان "فن الحوار والإقناع"، متضمناً مفهوم الحوار وأهدافه وأنواع الحوارات الناجحة، وتعرف من خلاله المتدربون على نماذج ومبادئ الحوار الناجح ومدى تأثيره على الأخرين وكيفية تحقيق معادلة الإقناع والثقة.