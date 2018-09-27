البرلمان العربي للطفل يشارك بأعمال لجنتين عربيتين في المغرب

الشارقة 24:

شارك أيمن عثمان باروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، في أعمال برنامج عمل الدورة 22 للجنة الطفولة العربية، والدورة الثامنة للجنة الأسرة العربية بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، والتي عقدتها يوم أمس الأربعاء، الأمانة الفنية للجنة الطفولة العربية بإدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة العربية برئاسة المملكة المغربية.

وأكد باروت في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة، أن البرلمان العربي للطفل يأتي على رأس مشروعات التمكين والتنمية المستدامة في تأهيل فئة الأطفال العرب وإعدادهم الإعداد اللائق ليكون بمقدورهم المشاركة بإيجابية في عجلة التقدم والرقي في المجتمعات العربية وإيصال صوتهم بحوار راقي لخدمة واقعهم والتطلع نحو مستقبلهم.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لبرلمان الطفل ستقوم بكل ما من شأنه تحقيق أهداف البرلمان العربي للطفل، وذلك من خلال خطة طموحة ستشارك في وضعها وتنفيذها جميع الدول الأعضاء حتى نصل معاً إلى ما نصبو إليه من غايات ومقاصد.

وقدم الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، شكره لثقتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة وتشريفها باستضافة إمارة الشارقة للأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل والاستجابة لتوصية لجنة المرأة والطفل في هذا الصدد.

وأكد أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للأمانة العامة للبرلمان العربي الطفل يأتي من منطلق استشعارها وإيمانها العميق بمسؤولية العمل العربي المشترك وتوجيهات القيادة الرشيدة بالاهتمام بفئة الطفولة، مشيداً بتجربة إمارة الشارقة الثرية والمتقدمة في إنشاء مجلس شورى الأطفال منذ عام 1997 وغيرها من الجهود التي تكللت باختيار الشارقة مدينة صديقة للطفل ليس على مستوى الوطن العربي بل على مستوى دول العالم، إلى جانب جهود سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين وحرصها على رعايتها للطفولة لاسيما في حالات الأزمات .

وثمن الباورت في كلمته جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لرعاية وحماية الأطفال وأمهاتهم بدولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في رعاية الطفولة ليس فقط على مستوى دولة الإمارات، بل على مستوى العالم وقرارها الثاقب في إنشاء المجلس الاستشاري للأطفال مؤخراً تنفيذاً لالتزام دولة الإمارات بمبدأ المشاركة كحق للأطفال الأصحاء وأصحاب الهمم الذي تترتب عليه مساعدة صانعي القرار والمخططين على إعداد خطط عمل وبرامج تنفيذية تستهدف الأطفال واليافعين من مختلف الفئات العمرية.

وناقش المؤتمر عدداً من المحاور الهامة في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية، من ضمنها حماية الأطفال في وسائل الإعلام في ضوء وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل التي تم اعتمادها بمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية 48، إضافة إلى ما تم تحقيقه من خطوات لإنشاء البرلمان العربي للطفل استناداً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة والاستراتيجية العربية الموحدة للتصدي لمظاهر العنف الأسري لحماية الأسرة.