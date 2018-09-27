مدير "الدستور" يؤكد أهمية ملتقى قادة الإعلام لمواجهة التحديات

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعرب الدكتور حسين العموش مدير عام جريدة الدستور الأردنية، عن سعادته بالمشاركة في ملتقى قادة الإعلام العربي في الشارقة بنسخته الخامسة، وعلى مدى يومين، والذي نظمه نادي الشارقة للصحافة.

وأكد العموش، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن ما دار من نقاشات مهمة، خلال جلسات الملتقى، يظهر مدى أهمية عقده، بهدف الخروج بتوصيات للوصول إلى إجابات وحلول للتحديات التي تواجه الإعلام العربي.

وأشار المسؤول الإعلامي الأردني، إلى أن وجود هذا الجيل الإعلامي، سيؤدي إلى تطور ملحوظ، عبر وضع اليد على جرح الإعلام العربي، وإيجاد الحلول الفاعلة لتطوير القطاع، والدفع به نحو العالمية.