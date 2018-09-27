حسين زين يؤكد أهمية ملتقى قادة الإعلام في تطوير الفكر العربي

الشارقة - ناصر فريحات:

أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، أهمية ملتقى قادة الإعلام العربي المنعقد في الشارقة، وأعلن سعي الإعلاميين، للاجتماع مع جميع الأطراف المعنية، لمناقشة الأمور الإعلامية، بهدف تطوير الفكر العربي والإعلام، من خلال التعاون البناء.

وأوضح زين، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن جلسات الملتقى ناقشت عدداً من المواضيع المهمة، بينها المنصات الموجودة خارج الأطر، والخارجة عن سيطرة الجهات الرسمية المنظمة للإعلام، مشيراً إلى أن العديد من المشاركين في الملتقى، دعوا إلى وضع تشريعات للشرف الإعلامي، وذلك لتطوير العملية الإعلامية.

وأكد المسؤول المصري، أن فعاليات الملتقى تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات، التي تواجه قطاع الإعلام في الوطن العربي، عبر تبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين.