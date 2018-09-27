"موارد الشارقة" تحفز موظفي دائرة التسجيل العقاري على الابتكار

الشارقة 24:



نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً لموظفي دائرة التسجيل العقاري بالإمارة، تحت عنوان "الابتكار في العمل الإداري واستشراف المستقبل"، وذلك ضمن البرامج المصممة، لتلبية طلبات واحتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية المدروسة .



وأقيم البرنامج، على مدى ثلاثة أيام، لثلاث مجموعات لموظفي دائرة التسجيل العقاري، من كافة المستويات الوظيفية، وتناول محاور مهمة أبرزها: ربط الأهداف الفردية بالأهداف الاستراتيجية للدولة، وعرض السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، وأطر الابتكار الحكومي لدولة الإمارات، ومفهوم ومتطلبات التفكير الإبداعي والابتكاري.



وتطرق البرنامج، إلى وسائل تنمية التفكير الابتكاري، وخصائص المبدعين، وأدوات الابتكار كالمجموعات المستهدفة، وتوليد الأفكار السريعة، وأداة تقييم اتخاذ القرار، ومعوقات الإبداع والابتكار على المستويين الشخصي والمؤسسي وكيفية التخلص منها.



ويهدف البرنامج إلى تحفيز الموظفين، وإشعارهم بأهمية الإبداع على صعيد الأهداف الحياتية الشخصية والمهنية، ووسائل ابتكار الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى واقع، وكيفية التعامل مع رفض الأفكار الجديدة بطرق إيجابية وإبداعية، والتعرف على منهجيات التفكير الإبداعي.