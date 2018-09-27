حاكم الشارقة يدعو الصحافيين إلى إدراك أهمية الكلمة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:



أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن الصحافة علم وحرفنة ومعرفة ومهارة، وعلى الصحافي سواء كان كاتباً أو متحدثاً في التلفزيون أو الإذاعة، أن يدرك حجم وأهمية الكلمة التي يكتبها أو ينطق بها، لكونها أساس كل تكوين.



جاء ذلك في كلمة لسموه، خلال لقائه، يوم الخميس، المشاركين في ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة، والذي نظم فعالياته نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك.



ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في مستهل كلمته، بضيوف الإمارة من قادة الإعلام العربي قائلاً: "شرف عظيم أن التقي بأصحاب الكلمة، والكلمة في التكوين هي الأصل"، وتابع سموه "يجب أن نعترف ونقر، أن مهنة الإعلام كسائر المهن، تحتاج إلى العلم والمعرفة، ليست شطارة، الكثير تشطر فوقع، وزيف فانكشف".



وأوضح سموه، أهمية إعداد الإعلاميين وتأهيلهم وتدريبهم، ليقوموا بواجبهم ورسالتهم الإعلامية، مشيراً سموه إلى أن نقابة الصحافيين في القاهرة، طلبت منه التعاون، فأجاب أن المبنى به بعض الأدوار التي لم تكتمل، مبدياً سموه تعاونه في إكمال هذه الأدوار في صورة معهد يدرس الصحافيين ويدربهم، ثم ابتعاثهم لأخذ الخبرة والمعرفة من الصحف الغربية والشرقية العريقة للاستفادة بما لديها من خبرات.



وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى جمهورية مصر العربية كونها صاحبة فضل كبير عليه، لافتاً سموه إلى أن العلم والمعرفة والعطاء الذي يتمتع به، أساسه مصر، قائلاً "نقولها بالفم المليان، بدون مصر لن نكون، ولن تقوم لنا قائمة".



وشدد سموه على أهمية الكلمة وخطرها وتأثيرها على المجتمعات والدول، وأن الكلمة أمانة، وقد تسبب في نشوب حروب وصراعات، وحث الصحافيين ممن لديهم النية الصالحة إلى التعلم والتدرب، ولفت سموه إلى أن الوقت الحالي أصبح من السهل فيه كشف الزيف والتلاعب بالألفاظ، فالعيون واعية، والخبر يجول أكثر من محطة إعلامية.



وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، أنه يجب أن يتمتع الصحافي بحس المسؤولية، وأن يكون نقي السريرة، ونظيف النية، يبني ولا يهدم، ويوفق ولا يفرق.



كما نوه سموه، إلى أهمية دور المترجم كونه ينقل رسالة بين لغتين مختلفتين، متسائلاً سموه هل الكلام المنقول صحيح أم تم قلب الحقائق، أو جهل في معنى كلمة قد تعطي معان أخرى وقد تفهم خطأ.



وأوضح سموه "نحن نوصي من أراد أن يكون صحافياً لابد أن يدرس، وأن لا يجمع كلامه من الشارع، لأن كلام الشارع يكون مخلوطاً، يمكن أن يضر، ويمكن أن ينفع، لكن في مؤسسات متخصصة في الأبحاث، نعود لهذه المؤسسات، إذا أنت تريد أن تتكلم في موضوع يخص كذا وكذا، فعد للمؤسسات هي التي تعطيك، فنحن نقول للصحافي عد للوثائق، إلى المراكز إلى الأبحاث، تريد أن تتكلم عن موضوع مثلاً في أي بلد، فلا ترمي جزافاً، عليك دراسة هذا الموضوع، هناك أهل الاختصاص، فوصيتي من أراد أن يأخذ هذا المجال، أن يكون أولاً متعلماً، وفاهماً، وصادقاً مع نفسه، وتكون كلمته صادقة، وتكون مرجعيته لمؤسسات تمده بالمعلومات وبالعطاء، بيخدمنا خدمتين، أولاً يعرض الموضوع ومشكلته، وثانياً يعطينا معلومات لم نكن نعرفها، فهذه وصيتي".



وتناول الجميع، وجبة الغداء التي أقامها سموه احتفاءً بالمشاركين في الملتقى.



وقدم ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، شكره باسمه وباسم الإعلاميين والمشاركين في ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الخامسة، إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة، على حسن الضيافة والحفاوة والاهتمام الذين وجدوه من إمارة الشارقة.



حضر اللقاء، سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس″، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة، وقادة الإعلام العربي من رؤساء التحرير في الصحف والقنوات التلفزيونية، والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.