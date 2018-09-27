شرطة الشارقة تغرس مفهوم الوعي الأمني بين العمال

الشارقة 24:

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ورشة توعوية لفئة العمال العاملين بمختلف المنشآت الحيوية بإمارة الشارقة، بهدف نشر الوعي الأمني بينهم، وذلك تحقيقاً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع أهداف وزارة الداخلية، الرامية لتعزيز الأمن والأمان.

حضر الورشة الملازم أول علي العبدولي، والمساعد أول حسن مال الله وعدد من الموظفين بإدارة الشرطة المجتمعية، بمشاركة 345 عاملاً من مختلف الجنسيات، وذلك بمقر سكن العمال بالصناعية 12 بالشارقة.

قدم المساعد أول حسن مال الله محاضرة توعوية باللغتين العربية والأوردية، تطرق خلالها إلى نشر وغرس مفهوم الوعي الأمني بين العمال، وتعريفهم بقوانين الدولة التي تراعي وتحافظ على حقوقهم، وضرورة احترامهم لتلك القوانين، وتعريفهم ببعض الظواهر السلبية التي تضر بأمنهم وأمن المجتمع وتضعهم تحت طائلة القانون، ودعوتهم لمحاربة تلك الظواهر السلبية والابتعاد عنها، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول العالم أمنياً.

كما تطرق المحاضر لأهمية تعزيز الثقة بين العمال والجهات الأمنية المختصة بشؤون العمال المقيمين على أرض الدولة، وإشاعة الوعي في المجتمع بما يعمق المسؤولية لدى الجميع.

وفي ختام المحاضرة، تم توزيع مطويات توعوية على الحضور.