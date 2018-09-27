النصف: الشارقة مؤهلة لتكون قدوة للإعلام العربي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الدكتور سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، امتلاك إمارة الشارقة كافة المقومات لتكون قدوة للإعلام العربي، وأنها تعمل على تدريب الإعلاميين على أكمل وجه، وأن فعاليات ملتقى قادة الإعلام العربي المقام في الإمارة، جمعت كوكبة متميزة من المشاركين، مشيراً إلى ترابط كافة القطاعات في المجتمع ببعضها البعض، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على الإعلام بسبب ترهله أو عدم قدرته على مواجهة التحديات، بعيداً عن قطاعات المجتمع الأخرى، كالصحة والتعليم والبيئة وغيرها.

وأوضح النصف، في تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن الإعلام هو الأكثر تأثيراً وضرراً في المجتمع في الوقت نفسه، بمعنى أن الطبيب لو أخطأ يقتل مريضاً، والطيار إذا أخطأ قد يقتل 200 راكب، لكن الإعلام إذا كان بعيداً عن المهنية، بإمكانه أن يفجر أوطاناً بأكملها، وهذا ما نراه في بعض البؤر المتوترة في الوطن العربي، ودعا إلى تكثيف مثل هذه الملتقيات واللقاءات.