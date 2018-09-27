مركز شرطة كلباء الشامل ينفذ عملية إخلاء وهمية

الشارقة 24:

نفذ مركز شرطة كلباء الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تجربة وهمية لعملية إخلاء مبنى المركز نتيجة حادث حريق، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني والإسعاف الوطني، للوقوف على مدى جاهزية عناصرها، وبهدف رفع الكفاءة التطبيقية لديهم والاستعداد لحدوث اي طارئ مماثل لا قدر الله.

يأتي التمرين بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق رؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى ضمان الجاهزية والاستعداد في مواجهة الأحداث.

وأشاد العميد محمد راشد العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، بتضافر جهود الجهات التي شاركت في تنفيذ عملية الإخلاء الوهمية، التي تهدف إلى الوقوف على مدى استعداد جميع الفرق في حالة الطوارئ، وتهيئة جميع الجهات لمواجهة مختلف الظروف، وتدريب الجهات المشاركة على الإجراءات الوقائية وإجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع مصابي الحوادث، وتجهيز الأماكن الآمنة لتجمع العاملين والمتعاملين.

وأكد العميد العوبد: "أن إجراء مثل هذه العمليات سيعزز قنوات الاتصال والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجهات الأخرى المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز فرص التحسين لدى كل جهة مشاركة في التجربة، والاستغلال الأمثل للإمكانات والتجهيزات".