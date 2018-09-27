الريسي يُشيد بملتقى قادة الإعلام في إيجاد الحلول المستقبلية

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن أهمية ملتقى قادة الإعلام العربي المقام في إمارة الشارقة، تكمن في وضع الحلول المستقبلية، والتصورات المفيدة للإعلام المحلي لكل دولة عربية، مشيداً بالموضوعات والمحتوى المطروح في جلساته.

وأوضح سعادة الريسي في تصريح لـ "الشارقة 24"، أن مشكلة الإعلام العربي معروفة منذ سنوات، إلا أن وضع الحلول هو الأهم في هذا الملتقى، وأعرب سعادته عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح في أعمال الملتقى، وتوجه بالشكر إلى نادي الشارقة للصحافة على تنظيمه هذا الحدث الجميل.