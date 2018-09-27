حاكم الشارقة يتسلم دعوة خطية من جامعة أوتونوما

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وفداً من جامعة أوتونوما الإسبانية في مدريد، يتقدمهم سعادة أنطونيو ألفاريز بارتي سفير مملكة إسبانية لدى الدولة.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالوفد الضيف، وناقش معهم مجالات التعاون وسبل تعزيزها، خاصةً في المجالات المعرفية والثقافية والتعليمية والبحثية.

واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة المقومات العلمية والثقافية والفكرية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، ورحب بالتعاون مع المراكز البحثية والأكاديمية المتخصصة والتنسيق معها لتنفيذ مشروعات مشتركة مستقبلاً·

وقام الوفد بتسليم صاحب السمو حاكم الشارقة دعوة خطية من رئاسة جامعة أوتونوما، لحضور حفل تكريم سموه ومنحه الدكتوراه الفخرية، والذي سيحدد وقته لاحقاً، وذلك اعترافاً وتقديراً لجهود سموه المتميزة في خدمة تراث وآثار إمارة الشارقة، وبحوث سموه العلمية العديدة في مجال الثقافة واللغات والحضارة الإنسانية.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد اصطحب الوفد الإسباني الزائر في جولة تفقدية في أرجاء دارة الدكتور سلطان القاسمي، معرفاً إياهم بما تحتويه من كنوز معرفية ووثائق تاريخية وخرائط جغرافية هامة ومجسمات تعليمية ومصادر أدبية وثقافية لأمهات الكتب من مختلف اللغات.

حضر اللقاء الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار، والأستاذ الدكتور أورتورو موراليز، والأستاذة الدكتورة كارمن ديل سيرو ممثلي جامعة أوتونوما الإسبانية في مدريد.