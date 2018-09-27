دفاع مدني عجمان ومستشفى الكويت بالشارقة يدعمان "علم بالقلم"

الشارقة 24:

تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، جهودها في مشروع "علم بالقلم"، دعماً لتعليم الأيتام، عن طريق تكافل أفراد المجتمع، في تقديم استقطاعات بنكية، ومساهمات نقدية، ليحظى كل يتيم بفرصة جليلة، في حصوله على برامج أكاديمية متكاملة، تصب في صالح الارتقاء بتعليمه، ما يجعل من المشروع منظومة تعليمية واجتماعية متكاملة، تحدث فارقاً نوعياً في حياة المستفيدين منه.

وتكمن أهمية "علّم بالقلم"، في كونه مبادرة مستمرة تشمل العديد من الجوانب التي تقدم دعماً شاملاً للطلبة الأيتام، طوال مسيرتهم التعليمية، وتتضمن كماً من برامج الدعم ذات الرؤية العميقة والإنسانية، لأبعاد الاحتياج الفعلي للأيتام لهذا النوع من المساندة، فتتبنى المؤسسة خطة ترويجية لنشر فكرة المشروع، من خلال تفعيل زياراتها الموجهة للجهات والمؤسسات الراغبة في التعاون والمساهمة فيه .

وفي هذا الإطار، واصل فريق المشروع زياراته للمؤسسات الحكومية والخاصة، إثر استجابات بناءة من الجهات على مستوى إمارات الدولة، للمساهمة في "علم بالقلم"، ما يبرز الوعي الاجتماعي بأهمية دعم تعليم الأيتام، وتفعيل المشاركة، والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد، وأهمية ذلك في ترابط أبنائه.

وأطلع فريق المشروع، الأفراد في الجهات المشاركة على دوره في تزويد الأيتام ببرامج تعليمية، تسهم في تذليل الصعوبات التي تواجههم، كالمساهمة في سداد الرسوم الدراسية، وتوفير مستلزمات واحتياجاتهم الدراسية خلال فترة دراستهم، وتزويدهم بالقرطاسية المدرسية، إضافة إلى إدراج الأبناء في دورات وورش أكاديمية متنوعة، كما سيلتحق الطلاب الأيتام من المتأخرين دراسياً في دروس التقوية، لتسهم بدورها في رفع مستواهم الدراسي، علاوة على المتابعات الدراسية، التي سيقوم بها المختصون، لتقديم الدعم المعنوي والإرشاد الأكاديمي لهم، خلال فترة دراستهم.

ومن هذا المنطلق، تواجد فريق "علم بالقلم"، في مستشفى الكويت في الشارقة، حيث اطلع الكادر الوظيفي وزوار المستشفى، على الدور الذي تقوم به المؤسسة لرعاية منتسبيها، وما يقدمه المشروع من برامج تصب في دعم تعليم الأيتام، وآلية المشاركة فيه .

وتوجهت آمنة علي كرم مديرة المستشفى، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته الأيتام ودعمه للمشاريع الخيرية، سواء في كفالة الأيتام أو رعاية المسنين، أو في المبادرات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

كما شكرت كرم، جهود مؤسسة التمكين الاجتماعي في دعم الأيتام، وأكدت حرص إدارة المستشفى بشكل خاص، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بشكل عام، على المشاركة في المبادرات المجتمعية ذات المردود الإيجابي، مشيرة إلى دعم فئة الأيتام بمشاركات عدة.

كما حل فريق "علم بالقلم" ضيفاً على الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، حيث أظهر الكادر الوظيفي تفاعلاً مميزاً مع المشروع .

وعبر سعادة العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، عن دعم "علم بالقلم"، وأكد حرص موظفي الدفاع المدني بعجمان، على المشاركة المجتمعية، ودعم تعليم الأيتام، تجسيداً لمفهوم العطاء ونشر ثقافة الخير، تزامناً مع "عام زايد".

وتأتي مشاركة المؤسسات، تجسيداً للتعاون المشترك بين مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، والجهات المتعاونة، لترسيخ ثقافة الخير والعطاء القائمة في الإمارات، والمساهمة الفاعلة في دعم فئة مهمة في المجتمع، وهم الأيتام.