سلطان بن أحمد: "سراب" إضافة استثنائية إلى باقة "الجادة"

الشارقة 24:

أعلنت شركة أرادَ عن إطلاق تجمّع سكني جديد من المنازل الفاخرة المجهزة بحدائق خاصة ضمن مشروع "الجادة" السكني المتكامل في قلب الشارقة.

صرح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أرادَ: "يمثّل مجتمع "سراب" إضافة استثنائية إلى باقة المنازل المميّزة التي نطرحها في الجادة، والتي تعدّ بدورها أحدث وجهةٍ عصرية نابضة في قلب الشارقة، ولا شك بأن الحدائق المنزلية التي تحتضنها تلك الوحدات السكنية الحديثة تضفي رونقاً خاصاً على حياة العائلات، وتمنحها مزيجاً متناغماً من الخصوصية والترابط مع مجتمعها المحيط في آنٍ واحد".

واستطرد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "أنّنا فخورون بسعينا نحو إحداثٍ تغيير ٍ جذريّ على المفاهيم السائدة في أماكن عيشنا وعملنا، حيث نحرص على إيجاد مجتمعاتٍ مترابطة من خلال تقوية أواصر شراكتنا مع عملائنا من الأفراد والشركات ومنحهم مزيداً من الخدمات والقيمة المضافة حيثما أمكننا ذلك، إذ يتعدّى الأمر بالنسبة لنا مجرّد تحقيق الربح المادي، فنحن شركاء معاً في بناء مستقبلٍ أفضل وأجمل للمواطنين والمقيمين في إمارة الشارقة".

وتمتاز منازل "سراب" بتصميمها الفريد من حيث عناصر الخصوصية والهدوء، وعلى مقربة من المركز الرئيسي النابض بالحيوية والنشاط، ضمن أكبر وجهة متعددة الاستعمالات في الإمارة، حيث تضم 109 منازل متلاصقة وفلل شبه مستقلّة، سيتم عرضها للبيع خلال فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالميّ للعقارات، في دبي.

كما كشفت "أرادَ" النقاب عن التطوّرات الجديدة في هويتها التجارية، والتي عززت فيها تركيزها على بناء الشراكات المثمرة على المدى الطويل، إضافةً إلى تنمية المجتمعات المستدامة، وإيجاد القيمة المضافة لعملائها عبر رفدهم بمزيج من الخدمات الاستثنائية، والتي كان آخرها تقنيات المنزل الذكيّ من أراد،َ كما تمّ الإعلان عنها قريباً.

وتتميّز المنازل الجديدة من غرفتي وثلاث غرف نوم بتصاميمها الأنيقة، كما وتستفيد من عنصري التهوية والإضاءة الطبيعيتين إلى أقصى حدّ ممكن، بحيث توفر مساحة مثالية لإقامة المتزوجين حديثاً والعائلات الشابة.

ويضم كلّ منزل حديقة خاصة مع بوابة خلفيّة تتصل مباشرة مع باقة من الحدائق المنسّقة والمرافق المتنوّعة والحصرية للقاطنين، كما وتحتضن المناطق المشتركة للفلل مجموعة من نباتات الزينة والأشجار المختارة بعناية، إضافةً إلى مرافق مجتمعية حصرية يمكنها استيعاب الحفلات العائلية والأسواق المؤقتة، وسيستفيد سكان منازل "سراب" من نادي لياقة بدنيّة خاص، وحوض سباحة محاط بالأشجار ومشيداً تحت مستوى سطح الأرض، بحيث يعزز من الشعور بالخصوصية التي يتّسم بها التجمّع بأكمله.

ويقع التجمّع السكنيّ الفاخر في واحدٍ من أكثر الأركان هدوءاً وتفرّداً في "الجادة"، ولا يبعد في الوقت ذاته أكثر من دقائق قليلة سيراً على الأقدام عن المركز الرئيسي للمشروع، والذي يمتد بدوره على مساحة 1.9 مليون قدم مربع من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، بحيث سيشكّل عند اكتماله وجهة ترفيهية جديدة وتحفة معمارية بحدّ ذاتها وعلى مستوى دولة الإمارات بأكملها.

وتعدّ منازل "سراب" تجمّع المنازل المتلاصقة الوحيد في "الجادة"، الأمر الذي يجعل منها فرصة لا تعوّض بالنسبة للمستثمرين والراغبين في تملّك بيوت حديثة ضمن مجتمع عصري نابض بالحياة في إمارة الشارقة.

هذا، وبإمكان زوّار معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالميّ والذي تقام فعالياته بين الثاني والرابع من أكتوبر، تسجيل اهتمامهم ومشاهدة تصاميم ومخططات الوحدات والمخططات الطابقية لتلك المنازل الحصريّة في جناح أرادَ رقم "5C25" في القاعة رقم "5"، في مركز دبي التجاري العالميّ.

وسيحظى زوّار جناح أرادَ خلال المعرض بفرصة فريدة للاطلاع على مشروع الشركة عبر تقنية الواقع الافتراضي "VR"، وستتيح التجربة الافتراضية للزوار فرصة للتعرّف على تجمّع منازل "سراب"، حيث تم تصميمها لاستعراض الوحدات السكنية والمرافق المختلفة بطريقة ثلاثية الأبعاد أقرب إلى الواقع الذي ستكون عليه عند الانتهاء منها.

وتأتي هذه الأخبار عقب الإعلان عن العديد من المنجزات في هذه الوجهة المتكاملة متعددة الاستعمالات، بما في ذلك تكليف شركة "بي آي سي سي"، خلال سبتمبر الجاري بأوّل عقد رئيسي لأعمال البنية التحتية في المشروع، وذلك بعد فوز "شركة العمارة الحديثة للمقاولات" بالعقد الرئيسي للأعمال الإنشائية في "الجادة" في شهر يوليو الماضي.

كما أعلنت أرادَ كذلك عن إطلاق أوّل باقة من المنازل الذكية في إمارة الشارقة في مشروعها الاستثنائي من خلال تطبيق تقنيات المنزل الذكيّ من أرادَ في مجمّع شقق "مِسك"، بحيث يحظى القاطنون فيه بأنماط حياة أكثر فعالية وراحة ورفاهية منقطعة النظير.