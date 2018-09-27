أكد إيجابية المناقشات

محمد الحمادي: ضرورة إيجاد حلول لتطوير إعلامنا العربي

  • الخميس 27, سبتمبر 2018 في 3:18 م
على هامش ملتقى قادة الإعلام العربي، أشار محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية أن ملتقى قادة الإعلام العربي يناقش أبرز التحديات التي يواجها عالمنا العربي، مؤكداً إيجابية المناقشات المطروحة.
الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر: 
 
أكد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية، في تصريح لـ "الشارقة 24": "أن ملتقى قادة الإعلام العربي الذي يضم مجموعة كبيرة من القيادات العربية الإعلامية، يتسم بالأهمية، لأنه يناقش تحديات الإعلام العربي، خصوصاً وأننا في مرحلة يجب أن نكون قادرين على قراءة هذه التحديات بشكل سريع جداً، وألا نخوض كثيراً في التفاصيل".
 
وأضاف الحمادي: "اليوم علينا أن نجد حلول وطرق لتطوير إعلامنا العربي، وللذهاب إلى المستقبل والمحافظة على جمهورنا، وطرح القضايا التي تخدم الأوطان والمجتمعات والافراد". 
 
مشيراً: "إلى أن المداخلات والمناقشات كانت جيدة جداً وإيجابية، نأمل أن نخرج بمقترحات وأفكار تمكننا من أن نقفز إلى الأمام، لأننا نحتاج إلى قفزات حقيقية". 